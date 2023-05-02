Киев официально назвал политический режим в России «рашизмом»

Член фракции «Голос» Верховной Рады Ярослав Железняк во вторник, 2 мая, заявил, что украинский парламент принял заявление, в котором официально определил существующий в Российской Федерации политический режим как «рашизм», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Железняк написал, что на пленарном заседании за принятие соответствующего проекта постановления поддержал 281 народный депутат. Рада также осудила идеологические основы и общественные практики политрежима РФ.

Кроме того, Верховная Рада обратилась в ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики «рашизма».

Киев, Иван Бабурин

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