В украинском МИДе считают, что Киев является преимуществом НАТО

Спикер МИД Украины Олег Николенко во вторник, 2 мая, заявил, что Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя публикацию немецкого агентства печати (DPA) о том, что перспективы членства Украины в НАТО не станут более конкретными в ближайшей перспективе, Николенко на своей странице в одной из соцсетей написал: «Подобные публикации пытаются ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать «альтернативные» мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО. … Вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса. Министр Дмитрий Кулеба четко обозначил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО».

«Текущая международная поддержка Украины не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО», – подчеркнул спикер украинского МИДа.

Киев, Иван Бабурин

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