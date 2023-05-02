Зеленский готовит новый «большой пакет» антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежевечернего видеообращения во вторник, 2 мая, заявил, что готовит большой санкционный пакет против России, чтобы не позволить обходить уже введенные ограничения, – сообщают украинские СМИ.

Глава киевского режима, в частности, сказал: «2 мая 2023 года провел совещание по усилению санкционных режимов, как украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как Россия пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет. Решение уже скоро».

Киев, Иван Бабурин

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