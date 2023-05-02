Ермак ждет от НАТО сигнала о приеме Украины в члены альянса

Глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции во вторник, 2 мая, заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает политического сигнала от альянса о поддержке ее членства, – сообщают украинские СМИ.

В ходе встречи с журналистами Ермак сказал: «Мы хотим получить политический сигнал, который уже сегодня четко закрепит будущее Украины в НАТО и обратного пути уже не будет. Будет только вопрос времени».

«Украина прилагает максимум усилий, работая индивидуально с каждой страной и находя соответствующие аргументы, чтобы развеять сомнения в безальтернативности присоединения к Альянсу», – подчеркнул глава Офиса вождя киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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