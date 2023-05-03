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Среда, 3 мая 2023, 11:33 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киеву приходится дорабатывать присланное Западом оружие

Отправленные Западом на Украину вооружения зачастую не готовы сразу для боевых действий. После долгого хранения на складах они нуждаются в модернизации, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Учитывая срочную необходимость доставки, часто бывает, что то или иное оружие дорабатывается здесь, на Украине», – сказал чиновник в интервью газете Corriere della Sera.

Он подтвердил правдивость статьи Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, полученных Киевом из Рима, оказались непригодными к бою.

«Самоходные гаубицы долгое время находились на хранении, они требуют оперативной модернизации. Это нормальная практика – всегда обсуждать логистику обслуживания с нашими партнерами», – добавил Подоляк.

В декабре Украина получила неисправные самоходные артиллерийские установки Caesar от Франции. Одна установка полностью вышла из строя, несколько встали без ремонта. Берлин пообещал Киеву 80 устаревших танков Leopard 1 в ответ на просьбу поставить больше тяжелой техники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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