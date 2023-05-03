Киеву приходится дорабатывать присланное Западом оружие

Отправленные Западом на Украину вооружения зачастую не готовы сразу для боевых действий. После долгого хранения на складах они нуждаются в модернизации, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Учитывая срочную необходимость доставки, часто бывает, что то или иное оружие дорабатывается здесь, на Украине», – сказал чиновник в интервью газете Corriere della Sera.

Он подтвердил правдивость статьи Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, полученных Киевом из Рима, оказались непригодными к бою.

«Самоходные гаубицы долгое время находились на хранении, они требуют оперативной модернизации. Это нормальная практика – всегда обсуждать логистику обслуживания с нашими партнерами», – добавил Подоляк.

В декабре Украина получила неисправные самоходные артиллерийские установки Caesar от Франции. Одна установка полностью вышла из строя, несколько встали без ремонта. Берлин пообещал Киеву 80 устаревших танков Leopard 1 в ответ на просьбу поставить больше тяжелой техники.

Москва, Наталья Рязанова

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