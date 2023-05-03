Финны отказались передавать Зеленскому свои истребители

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки в среду, 3 мая, заявил, что его страна не может передать Киеву свои истребители Hornet, так как они самой ей нужны, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что партнеры передадут Украине истребители F-16 после контрнаступления. Однако, у Финляндии на вооружении стоят истребители Hornet, а именно F-16 попросту нет.

Следует напомнить, что ранее о возможности передачи истребителей изначально заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе визита в Киев, чем вызвала удивление официальных лиц страны, тогда они заявили, что с ними такую сделку не согласовывали. Позже финское минобороны ответило отказом на запрос Киева о передаче истребителей Hornet.

Хельсинки, Иван Бабурин

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