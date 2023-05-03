Киевский режим принял закон об упрощении сноса памятников под названием «антиПушкин»

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в среду, 3 мая, заявил, что Верховная Рада приняла законопроект под условным названием «антиПушкин», упрощающий снос памятников, связанных с Российской империей и СССР, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в обной из соцсетей Ткаченко написал: «Если с переименованием улиц процесс легче, то со сносом или переносом памятников – законодательно зарегулирован. Поэтому мы в Министерстве культуры и информационной политики Украины разработали законопроект, который стал известен как «АнтиПушкин». Сегодня депутаты во втором чтении большинством приняли наш проект закона. Теперь есть законные основания для извлечения памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии. Благодарю депутатов за принятие важнейшего закона в области культуры».

Киев, Иван Бабурин

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