В Киеве признали превосходство российской авиации

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в четверг, 4 мая, в очередной раз выпрашивая американский истребитель F-16, заявил, что иначе страна не может эффективно противодействовать российской авиации сообщает украинское издание LIGA.net.

В интервью YouTube-каналк LIGA.net Игнат сказал: «Устаревшие морально и физически советские самолеты Су-24М, МиГ-29, Су-27 не способны эффективно противодействовать российской авиации, которая преобладает количественно и технологично – радарами, ракетами, средствами РЭБ. Чтобы нивелировать такой разрыв, нужно качественное преимущество. И для этого нам требуется американский истребитель F-16».

«Мы не можем воевать с одним пистолетом против пяти автоматов. Я имею в виду МиГ-29 против российских Су. Именно поэтому мы просим F-16 и хотим, чтобы он стал основой сил авиации в будущем», – заявил спикер украинских ВВС.

Киев, Иван Бабурин

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