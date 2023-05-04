Украинские военные признались, что над Киевом сбили собственный беспилотник

Воздушные силы ВСУ признали, что над Киевом вечером в четверг, 4 мая, сбили свой БПЛА Bayraktar TB2, – сообщают украинские СМИ.

В распространенном заявлении украинских военных говорится: «Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!»

Отметим, что ранее сегодня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что: «В Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался. Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место».

Позже мэр украинской столицы уточнил, что «в результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 кв. м. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших не обнаружили»

Киев, Иван Бабурин

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