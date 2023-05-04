В Киеве заявили, что подготовили десять тысяч операторов беспилотников

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, 4 мая, заявил, что в рамках проекта «Армия дронов» уже подготовлено 10 тысяч операторов БПЛА, сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Федоров сказал: «Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 000 пилотов научили за это время. «Армия дронов» – это о комплексном развитии сферы БПЛА, как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения. Целью проекта является создание 60 ударных рот БПЛА».

Киев, Иван Бабурин

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