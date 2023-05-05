Зеленский заявил о «мощном усилении» ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей поездки в Хельсинки и Гаагу в видеообращении пятницу, 5 мая, заявил, что Украина получила мощное усиление оружием своих Вооруженных сил, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Рад сказать, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием: на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление. Эти визиты поспособствовали большему прогрессу относительно будущего членства Украины В НАТО и ЕС».

Киев, Иван Бабурин

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