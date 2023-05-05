Шмыгаль с женой Зеленского посетил полигон в Британии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгал с женой президента Зеленского Еленой в рамках визита в Соединенное Королевство по случаю коронации Короля Чарльза ІІІ в пятницу, 5 мая, посетил военный полигон, где украинские боевики проходят обучение, – сообщают украинские СМИ.

В пресс-службе Офиса президента Украины сообщили, что «на полигоне первую леди и премьер-министра встретил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Шмыгаль и Уоллес скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления Украины и дальнейшего укрепления обороноспособности нашего государства».

«Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике: на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя», – заявил на британском полигоне Шмыгаль.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»