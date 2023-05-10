Из украинского Николаева за время СВО ушло порядка 90% бизнеса

Глава администрации Николаева Александр Сенкевич на встрече высокого уровня «Соглашение мэров в Украине: планируем устойчивое развитие вместе» во Львове в среду, 10 мая, заявил, что город Николаев с начала проведения Россией СВО утратил около 90% бизнеса, – сообщает украинское издание «Энергореформа».

Издание сообщает, что кулуарах форума мэр Николаева сказал: «В Николаеве почти нет производств. 90% бизнеса ушло. То есть все предприятия закрылись, многие предприятия релоцировались. Сегодня город выживает исключительно за счет НДФЛ военных. Но после окончания войны может возникнуть такая ситуация, что мы перестанем получать и этот НДФЛ, и новых средств от наших налогоплательщиков не будет».

«Люди вернутся в Николаев, если увидят возможность заработать, восстановить свое жилье и жизненный уровень. Но пока не чувствуется поддержки такой инициативы со стороны правительства. Надеюсь, в ближайшее время она будет», – сообщил Сенкевич.

Львов, Иван Бабурин

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