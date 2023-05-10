Кулеба «в открытом поиске» нашел более 30 послов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 10 мая, заявил, что в итогах открытого поиска послов удалось найти около тридцати «сильнейших» кандидатов на должности киевских дипломатов, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава украинской внешней политики написал: «Мы нашли почти тридцать сильнейших кандидатов на должности послов. Сейчас они уже проходят тесты и получают приглашение на собеседование от HR-службы МИД. Тех, кто пройдет этот этап, ждет проверка и собеседование со мной. После этого я сформирую финальный список кандидатов и предложу президенту рассмотреть эти кандидатуры. Всего за это время МИД получило и обработало 1038 обращений. … Если с тысячи заявок мы найдем более 50 новых мотивированных дипломатов от посла и ниже по вертикали, эту революцию следовало начинать».

«75 действующих и бывших дипломатов. 126 ученых и преподавателей. 387 предпринимателей и представителей деловых кругов. 56 госслужащих и работников государственных предприятий. 77 кандидатов из сектора безопасности и обороны. 38 представителей гражданского общества. 44 юриста. Медийщики, студенты, медики, местные депутаты и многие другие категории», – отметил Кулеба.

Следует напомнить, что глава украинского МИДа 13 марта текущего года сообщил, что «в МИД запустили открытый поиск послов Украины из-за кадрового голода» на замещение вакансий в 21 стране Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.

Киев, Иван Бабурин

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