Подоляк возразил Боррелю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что без помощи Запада Украина «сдастся через несколько дней» в среду, 10 мая, заявил, что такое заявление является «чистым оксюмороном», – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «Прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает «немедленное окончание войны». Это чистый оксюморон (сочетание противоречащих друг другу понятий, – прим.ред.). Единственным выходом является немедленный вывод российских оккупационных войск с чужой суверенной территории... А прекращение поставок означает лишь расширение масштабов войны, перенос ее на другие территории. … Расставьте правильные акценты».

Отметим, что ранее сегодня верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев «сдастся через несколько дней» и призвал продолжать оказывать помощь режиму.

Киев, Иван Бабурин

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