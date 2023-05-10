Зеленский ждет новую военную помощь от партнеров

Президент Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 10 мая, заявил, что в ближайшее время ждет новую военную помощь от партнеров, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике глава киевского режима, в частности, говорит: «Больше защиты для нашего неба, больше возможностей нашей обороны и движения на земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы обсуждали все это. И ожидаем уже в ближайшее время соответствующих шагов от партнеров. …Каждый день присутствие россиян в Украине дает им возможность думать, что у них что-то получится».

«Мы должны вернуть безопасность в Европу и на всю украинскую землю. Мы это сделаем. Украинские дипломаты активно работают с партнерами ради новых оборонных пакетов, на рабочем уровне есть новые решения», – сказал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»