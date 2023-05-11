В руководстве Украины назвали призывы к возвращению русского языка «абсолютным позором»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в четверг, 11 мая, заявил, что возвращать русский язык на Украину является позором, а призывами к этому должна заниматься СБУ, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Данилов, в частности, сказал: «Сейчас некоторые начинают рассказывать, что нам надо возвращать русский язык. Это является абсолютным позором. Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что русский язык должен быть распространен на территории нашей страны».

Как отмечает украинское издание Страна.ua, глава украинской спецслужбы вероятно имел виду недавние заявления экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в которых он раскритиковал политику по искоренению русского языка и призывы к дискриминации русскоязычных граждан.

Киев, Иван Бабурин

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