Ради вступления в ЕС Зеленский принял план реформирования правопорядка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в четверг, 11 мая, заявил, что в обмен на вступление в Евросоюз одобрил план реформирования системы государственного правопорядка, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка – всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, который рассчитан на период до 2027 года. … В настоящее время необходимо обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка, которая будет отвечать целям быстрого вступления Украины в ЕС».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»