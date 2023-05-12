Киевский режим хочет обменять взятого в заложники экс-президента предприятия «Мотор Сич» на тысячу пленных боевиков

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 12 мая, заявил, что Киев готов обменять арестованного экс-президента предприятия по производству вертолетных двигателей «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, – сообщает 24 канал.

В эфире телеканала Подоляк сказал: «Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то безусловно пойдем на обменные процессы. Но сначала Богуслаев должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок, чтобы его вина была юридически зафиксирована»

Глава СБУ Василий Малюк также заявлял, что, «если Богуслаев даст показания, обмен возможен».

Следует отметить, что адвокат Богуслаева Руслан Волынец ранее подтвердил, что экс-глава «Мотор Сичи» написал заявление в Офис президента с просьбой о включении в обменный список.

Согласно информации украинского издания Страна.ua экс-президент предприятия по производству вертолетных двигателей «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев был арестован по подозрению в коллаборационистской деятельности и пособничеству России. По материалам СБУ, он с начальником департамента внешнеэкономической деятельности занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для вертолетов России Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник». Кроме того, Богуслаев был внесен Евросоюзом в санкционный список стран содружества.

Киев, Иван Бабурин

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