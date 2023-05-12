Зеленский провозгласил «санкционный день»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 мая, заявил, что подписал указы по нескольким санкционным пакетам, в том числе в отношении металлургического предприятия «Запорожсталь», которое входит в холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Метинвест», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канаел Зеленский написал: «Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписаны соответствующие указы. Первый санкционный пакет – в отношении «Запорожстали». Своим указом ввел ограничительные меры против 41 лиц – 13 физических и 28 юридических, – с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике. Запускаем процедуру конфискации российской части – она будет работать для Украины и украинцев».

Киев, Иван Бабурин

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