Украина решила диктовать условия Китаю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 12 мая, заявил, что делегация Украины на встрече со спецпредставителем из Китая по делам Евразии Ли Хуэем во время его визита в Киев 15 мая будет пояснять и настаивать на украинской «формуле мира» и невозможности заключения территориальных компромиссов с Россией, – сообщают украинские СМИ.

В ходе национального телемарафона Подоляк сказал: «Было бы желательно пояснить Китаю, что мы можем обсуждать все позиции относительно ядерной, продовольственной безопасности, но мы исходим из ключевого – территория. Никакого компромисса за счет территории! …Мы будем пояснять спецпредставителю Китая и настаивать на том, что украинскую формулу мира нужно будет зафиксировать как базовую, и, кроме того, провести «Саммит формулы мира», чтобы эту формулу сделать единственно возможной».

Киев, Иван Бабурин

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