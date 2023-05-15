Пушилин: ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контратака

Активизация украинских войск наблюдается по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, российские военные действительно видят активность ВСУ на всех направлениях. «Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в целом ситуация на линии фронта под контролем. «Мы были вынуждены к этому готовиться, и, конечно, мы готовы», – подчеркнул врио главы ДНР (цитата по ТАСС).

Пушилин также сообщил, что российские подразделения улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях. «В зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим определенное продвижение вперед. Мы видим, что наши позиции улучшаются на авдеевском направлении», – сказал он.

Врио руководителя ДНР заявил о безуспешных попытках ВСУ выбить российские подразделения из последних занятых позиций на марьинском направлении.

Кроме того, Пушилин сообщил, что новая западная военная техника из последних поставок замечена на разных участках линии соприкосновения. В частности, ее засекли на авдеевском и артемовском направлениях.

В самом Артемовске (Бахмуте), по словам врио главы ДНР, российские силы продвигаются вперед. «Та часть высотных районов, которая пока остается под контролем украинского режима, зачищается, противник уничтожается», – рассказал он, добавив что штурмовые отряды заняли высотки, которые «считались украинским режимом ключевыми».

Напомним, в субботу, 13 мая, Минобороны России сообщило, что штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ освобожден квартал в северо-западной части Артемовска, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Москва, Наталья Петрова

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