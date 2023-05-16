Украина обладает запасами нефти не более чем на 30 дней

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во вторник, 16 мая, заявил, что в случае прекращения поставок запасов нефти и нефтепродуктов стране хватит не более чем на месяц, – сообщают украинские СМИ.

Telegram-канал украинского энергетического ведомства передает такие словам Колесника: «Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и запасов. Этого критически мало».

Киев, Иван Бабурин

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