На Украине рассказали, в какой род войск будут переданы британские ударные беспилотники

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во вторник, 16 мая, заявил, что британские ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км будут на вооружении не Воздушных сил ВСУ, а других подразделений, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Игнат сказал: «Эти беспилотники будут на вооружении не Воздушных сил, а других Сил обороны, поскольку это барражирующие боеприпасы, которые могут лететь на более чем 200 км. Их будут применять разные подразделения Сил обороны. Это тип вооружения, который будет, безусловно, все больше применяться, поскольку по сравнению с крылатыми ракетами и другим типом вооружения – это дешевый вид боеприпасов, но не менее эффективный».

Представитель ВВС Украины также отметил, что благодаря переданным Великобританией ракет Storm Shadow ВСУ «смогут иметь длинную руку».

Напомним, что накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве сообщило, что Соединенное Королевство пообещало передать Украине «сотни новых ударных беспилотников» с радиусом действия более 200 км.

Киев, Иван Бабурин

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