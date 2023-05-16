В Киеве рассказали, зачем на самом деле были нужны переговоры с Россией в самом начале СВО

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко во вторник, 16 мая, признался, что переговоры с Россией в Белоруссии в самом начале Специальной военной операции (СВО) были нужны только для того, что бы выиграть время, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В комментарии «Стране» Шевченко сказал: «Лукашенко сказал мне, что все можно решить и нужно срочно идти на переговоры. Это было все очень сумбурно, поэтому все детали я не помню. Переговоры в Беларуси помогли выиграть время, нам нужна была эта пауза. С первого дня войны ГУР (Главное управление разведки, – прим.ред.) старалось держать северный рубеж страны, чтобы вместе с русскими не пошли белорусские войска».

Напомним, что 9 февраля текущего президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Der Spiegel признал, что не собирался выполнять Минские соглашения.

«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать. … Мы использовали Минские соглашения только для обмена военнопленными», – сказал глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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