В Киеве указали ПАСЕ, что никаких выборов на Украине проводиться не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во вторник, 16 мая, заявил, что на Украине во время действия военного положения никаких выборов, включая президентские и парламентские, проходить не может, – сообщают украинские СМИ.

В ходе национального телемарафона, комментируя заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ) Тини Кокса, который заявил о необходимости проведения на Украине парламентских и президентских выборов, Данилов сказал: «Я хочу подчеркнуть, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, а именно – не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно. Согласно нашим законам и согласно нашей Конституции, когда есть введение того положения, в котором мы сегодня с вами находимся, никаких выборов проходить не может. Точка».

«Представители ПАСЕ не должны указывать, как и что Украине нужно делать», – подчеркнул глава украинской спецслужбы.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс во вторник заявил о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения. Он также заявил, что «у союзников не будет претензий к Украине, если выборы будут не идеальными».

Киев, Иван Бабурин

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