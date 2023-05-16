Зеленский похвастался перед участниками саммита Совета Европы, что его ПВО сбило 100% русских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Совета Европы в Рейкьявике во вторник, 16 мая, заявил, что минувшей ночью Украина сбила 100% российских ракет, и попросил еще средств ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Все ракеты были сбиты. На 100%! Это исторический результат. …И я благодарю все страны и лидеров, которые помогают нам улучшать нашу противовоздушную оборону! Все вместе мы показываем, что значат наши 100% и что значит сила свободного мира».

«Год назад мы не смогли сбить большую часть ракет, особенно баллистических. … Для постоянного обеспечения 100%-ой защиты неба и людей от вражеского оружия, как это произошло этой ночью, Украине необходимы дополнительные системы ПВО, ракеты и современные истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной. И я уверен, что мы к этому придем. 100% должны быть нашим эталоном», – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что ранее сегодня телеканал CNN сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киеву получил повреждения американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

В свою очередь глава российского минобороны Сергей Шойгу также во вторник, 16 мая, сказал, что «Украина своими заявлениями сбивает больше ракет, чем мы пускаем».

Киев, Иван Бабурин

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