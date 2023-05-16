Глава украинской разведки назвал предателей России «подонками» и «инструментом»

Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что гражданин России, продающий планы РФ для нас «агент и молодец», а по факту он «предатель, подонок и инструмент», – сообщает во вторник, 16 мая, украинский проект ISLND TV.

В интервью Буданов сказал: «Работа с подонками и врагами – это и есть главная работа разведки. Просто подумайте, кто такой этот шпион или агент? Это человек, который продает свое государство. И вы думаете, что это может быть хрустальной души человек? Нет. Это не так. Это для нас такой человек – «агент и молодец», но для своей страны он предатель».

«И это не что-то относительное, это просто – правда. Гражданин России, который продает нам планы РФ, для них он предатель, а для нас такие люди – «инструменты». Есть такие понятия «сила разведки» и «средства разведки». Сила – это кадровый состав. А агентурный элемент – это одно из средств».

Киев, Иван Бабурин

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