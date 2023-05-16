Кулеба рассказал о главных темах саммита G7 в Хиросиме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 16 мая, заявил, что на 49-м саммите лидеров «Большой семерки», который пройдет 19-21 мая в японской Хиросиме ключевыми темами будут самолеты, санкции и экономическая поддержка Украины, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона глава украинской внешней политики сказал: «Что касается G7, там будут ключевыми темами: оружие, в том числе самолеты, санкции, гарантии безопасности для Украины и стабильная экономическая поддержка Украины со стороны G7».

От саммита Совета Европы, который проходит 16-17 мая в Рейкьявике Кулеба ожидает «формировании глобального механизма выплаты компенсаций за нанесенный Россией ущерб. Это будет одним из ключевых результатов».

Киев, Иван Бабурин

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