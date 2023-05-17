Подоляк о мирных предложениях других стран: Не нужно тратить время на то, что уже существует

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 17 марта, накануне визита в Киев президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса с предложением «мирной инициативы» заявил, что киевский режим не интересуют никакие предложения других стран по установлению мира на Украине, кроме «Формулы мира» Зеленского, – сообщает Интерфакс-Украина.

В интервью агентству Подоляк сказал: «Мы приветствуем стремления мировых лидеров, включая лидеров государств Африканского или Латиноамериканского, или Американского континентов, возобновить мир и верховенство права в международном порядке, поэтому приглашаем присоединиться к воплощению Формулы мира президента Зеленского. Не нужно тратить время, чтобы придумать то, что уже существует».

«Украинская Формула мира – это безусловная позиция украинского народа и государства. И это единственная отправная точка для всех процессов», – подчеркнул советник Офиса Зеленского.

Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что лидер ЮАР намерен приехать в Киев в составе миссии от нескольких стран Африки с «мирной инициативой». Также Сирил Рамафоса планирует посетить Москву.

Киев, Иван Бабурин

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