Кулеба заявил представителю КНР, что Киев категорически против заморозки конфликта

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем правительства КНР Ли Хуэем в ходе его визита в Киев 16-17 мая заявил, что никакой заморозки конфликта не будет, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает МИД Украины, Кулеба «подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта».

Кулеба также «подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины».

Киев, Иван Бабурин

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