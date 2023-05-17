Украинские блогеры за съемки работы ПВО в Киеве стали «врагами народа»

Служба безопасности Украины в среду, 17 мая, сообщила, что задержала шестерых блогеров, которые ночью 16 мая снимали видео работы ПВО в Киеве и выкладывали ролики в сеть, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что один из блогеров, разместивших в сети видео работы ПВО в Киеве прошлой ночью, заявил, что его сделали «врагом народа».

В своем видеообращении, опубликованном в среду, 17 мая, молодой человек говорит, что выставил видео на эмоциях и через три минуты удалил, но за это время СБУ уже сделали скрин.

«Я просто на эмоциях был, не подумал и выставил видео кошмара в небе, потом удалил. На утро проснулся, а я уже – враг народа», – говорит парень.

Киев, Иван Бабурин

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