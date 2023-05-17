Украинцам будут вручать повестки даже на пляжах

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в среду, 17 мая, заявила, что мужчинам могут вручать повестки даже на пляжах, – сообщает украинский канал «Суспильный» (Общественный).

В интервью каналу Гуменюк сказала: «Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и на пляжах тоже».

«Повестка не является способом наказания», – подчеркнула представитель Сил охраны и обороны Юга.

Киев, Иван Бабурин

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