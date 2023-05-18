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Четверг, 18 мая 2023, 13:36 мск

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ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ под Угледаром

Группировка сил «Восток» уничтожила украинскую разведгруппу. Российские военные нашли группу противника южнее Угледара, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Также на Южно-Донецком направлении из самоходных миномётов «Тюльпан» разбили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке. За сутки ВСУ лишились бронетранспортёра М-113 американского производства, миномётного расчёта, беспилотников «Фурия», «Пума» и «Спектатор». Еще четыре БПЛА сбиты средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

На Запорожском направлении воздушная разведка нашла скопление боевиков в районе Малиновки, а артиллерия ликвидировала живую силу противника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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