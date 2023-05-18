Кулеба назвал три ключевых шага, ожидаемые от партнеров для обеспечения «победы» Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 18 мая, во время выступления онлайн на конференции Strategic Ark, организованной Польским институтом международных отношений, заявил, что его ведомство уделяет приоритетное внимание достижению консенсуса партнеров по трем ключевым решениям для победы Украины, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступление глава украинской внешней политики сказал: «Сейчас самое широкое единство стран нужно вокруг позиции, что Украина должна победить в этой войне на условиях, определенных самой Украиной. Страны, которые определят это своей целью, начинают быстро принимать правильные решения. Приоритетные шаги, над построением консенсуса в отношении которых мы сейчас работаем – это членство Украины в НАТО, авиационная коалиция и воля для введения новых жестких санкций против России. Есть много других важных шагов, но эти три ключевых».

«На Саммите НАТО в Вильнюсе Украина будет стремиться получить решение, которое определит алгоритм ее вступления в НАТО. Проще говоря, мы будем приветствовать любой конкретный шаг, который союзники смогут сделать на пути к членству Украины в Североатлантический альянс».

Киев, Иван Бабурин

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