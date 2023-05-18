Зеленский: Наши приоритеты – ракеты, ПВО, самолеты, динамика международной поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 мая, на заседании военного кабинета в очередной раз определил приоритеты «на эту неделю» и поставил задачи «международникам» из своего Офиса, – сообщают украинские СМИ.

Пресс-служба главы киевского режима передает его слова: «Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа».

«Наши приоритеты на эту неделю, следующую и в ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие. Это будет» – заявил Зеленский.

Кроме заседания военного кабинета, глава Украины провел совещание с командой международников Офиса президента, которым поставил задачу: «Удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, которая была достигнута в первой половине мая, а также на этих неделях. Уверен, выполним эту задачу».

Киев, Иван Бабурин

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