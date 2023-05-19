В Киеве заявили, что больше не будут верить политике «открытых дверей» НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников на Украино-американском форуме в пятницу, 19 мая, заявил, что Киев ожидает от летнего саммита НАТО в Вильнюсе «реального сигнала» о дальнейшем будущем партнерстве, а также что политике «открытых дверей» украинцы больше верить не будут, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Резников сказал: «Когда мы говорим партнерам, что мы ожидаем от саммита в Вильнюсе реального сигнала о дальнейшем будущем партнерстве, то речь идет не о режиме «открытых дверей». Как говорит наш президент Владимир Зеленский: «Нам открыли двери в 2008 году на Бухарестском саммите, только никто не знает, где эти двери находятся. Поэтому просто словам, обещаниям и «открытым дверям» украинцы верить не будут. Украинцы будут верить только в свои силы и свое оружие».

«Украина сейчас выполняет функцию НАТО, разрушая агрессивную способность Российской империи. …Украина является восточным щитом НАТО и восточным щитом стран Европы. … Поэтому вопрос принятия нас в НАТО де-юре – это вопрос политической воли. Мы осознаем, что это не произойдет на саммите в Вильнюсе до победы, но это должно произойти после победы однозначно», – подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Киев, Иван Бабурин

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