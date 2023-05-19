Ермак заявил, что Байден примет Зеленского на саммите G7

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вечером в пятницу, 19 мая, заявил, что Зеленский во время пребывания на саммите G-7 в Хиросиме встретится с президентом США Джо Байденом, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Ермак сказал: «Президент Зеленский будет встречаться с президентом США в ближайшие дни. В ходе встречи с Байденом будет обсуждаться, среди прочих, заявление США о поддержке «коалиции истребителей». Президенты проговорят этот вопрос и другие. У Украины очень скоро будет все необходимое, чтобы защитить наше небо».

«Да, я могу это подтвердить участие президента (Украины) в саммите. G-7», сказала глава Офиса Зеленского, отвечая на соответствующий вопрос.

Киев, Иван Бабурин

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