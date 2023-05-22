Кулеба отправился в Африку расширять горизонты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 22 мая, заявил, что отправился в турне по Африке для «открытия новых горизонтов», – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, Кулеба, комментируя свою поездку по Африке, сказал следующее: «При лидерстве президента Зеленского курс на открытие новых горизонтов стал основополагающим для нашей дипломатии. Глава государства лично работает по максимуму со странами Африки, Азии, Латинской Америки».

«Турне имеет три ключевые задачи. Первая, привлечь как можно больше африканских стран к реализации Формулы мира президента Зеленского. Вторая, заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинских зерновых в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы президента «Зерно из Украины». Третья, создать новые возможности для украинского бизнеса», – сообщается в Telegram-канале МИД Украины.

Киев, Иван Бабурин

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