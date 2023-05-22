В руководстве киевского режима решили, что от «деоккупации» Крыма зависит безопасность всего ближневосточного региона

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поздно вечером понедельник, 22 мая, почему-то решил, что Севастополь – это военно-морская база Украины, а вопрос безопасности всего ближневосточного региона не может быть решен без «деокупации» Крыма, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Данилов написал: «Вопрос безопасности всего ближневосточного региона, безопасности судоходства и свободной торговли в Черном море не может быть решен без полной и безоговорочной деоккупации Крыма и статуса Севастополя как современной и мощной военно-морской базы Украины».

Киев, Иван Бабурин

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