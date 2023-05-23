Вслед за Зеленским оружие у европейцев поехал выпрашивать спикер Верховной рады

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук во время своего выступления в Риксдаге (парламенте) Швеции во вторник, 23, мая, по примеру президента Украины Зеленского начал выпрашивать «еще больше гаубиц», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из шведского парламента.

В ходе своего выступления Стефанчук обратился у шведским парламентариям со словами: «Дайте нам еще больше гаубиц Archer, чтобы окончить эту войну нашей общей победой! Дайте нам ваши Leopard, чтобы выбросить врага за наши границы! Дайте нам свои Gripen, чтобы защитить небо над Украиной!»

Стокгольм, Иван Бабурин

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