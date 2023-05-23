С целью избежать коррупции на Украине создали независимое от минобороны агентство по закупкам вооружений

Правительство Украины с целью «свести к минимуму коррупционные риски» приняло постановление, которое определяет Агентство оборонных закупок службой государственного заказчика, – сообщают украинские СМИ

Как сообщает пресс-служба минобороны Украины, глава ведомства Алексей Резников заявил следующее: «Агентство отделено от аппарата министерства и позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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