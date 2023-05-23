В руководстве киевского режима назвали успешной «стратегическую оборонную операцию в Бахмуте»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 23 мая, заявил, что стратегическая оборонная операция в Артемовске (Бахмуте,– укр.) была успешной, а Украина продолжает контролировать часть города, – сообщает CNN .

В интервью телеканалу Данилов сказал: «Если они считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это неправда. На сегодняшний день часть Бахмута находится под нашим контролем. …Решения по Бахмуту принимались на стратегическом уровне, а оборонная операция контролировалась на заседаниях Генерального штаба. Это была наша стратегическая оборонная операция, которая была для нас успешной».

Между тем Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артемовска (Бахмута,-укр.).

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Российский флаг над Артемовском уже был водружен ранее. Сегодня съездил в освобожденный город, чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики и еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер. Что говорить, разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима «неприступной крепостью».

Киев, Иван Бабурин

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