СМИ: Украинские власти используют спецоперацию для «отжима» бизнеса

Украинские высокопоставленные чиновники используют конфликт на территории страны для обогащения за счет вымогательств и ослабления конкурентов, – сообщает во вторник, 23 мая, американское издание Politico.

«Предприятия обвиняют в связях с Россией, после чего против них вводятся санкции, а на директоров заводятся «сомнительны» уголовные дела. Участие в махинациях принимают и западные компании», – говорится в публикации Politico.

Киев, Иван Бабурин

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