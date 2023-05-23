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Вторник, 23 мая 2023, 21:17 мск

Новости Конфликт на Украине

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СМИ: Украинские власти используют спецоперацию для «отжима» бизнеса

Фото: РИА «Новый День»

Украинские высокопоставленные чиновники используют конфликт на территории страны для обогащения за счет вымогательств и ослабления конкурентов, – сообщает во вторник, 23 мая, американское издание Politico.

«Предприятия обвиняют в связях с Россией, после чего против них вводятся санкции, а на директоров заводятся «сомнительны» уголовные дела. Участие в махинациях принимают и западные компании», – говорится в публикации Politico.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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