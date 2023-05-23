Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что сокращение числа предметов в украинских школах можно использовать для привлечения детей к сборке FPV-дронов, – сообщает украинское издание «Левый берег».

В интервью изданию Лисовой сказал: «Сейчас министерство образования и науки рассматривает перечень ряда школьных дисциплин, объем которых можно будет сократить либо сделать в виде сжатого курса, при этом важно оставить неизменными те знания, которые необходимо получить украинским детям. Например, обучение труду, который, можно сделать более современным».

«Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть», – заявил украинский министр образования.

Как пишет издание «Левый берег», «FPV на английском языке звучит как «First Person View», что дословно переводится как «вид от первого лица». Таким образом пилот дрона FPV может управлять беспилотным аппаратом и наблюдать видео-трансляцию в режиме реального времени с камеры дрона в специальных очках. На Украине FPV-дроны имеют высокую популярность благодаря невысокой цене и эффективности работы на поле боя. Военные используют FPV беспилотники для различных целей, включая наблюдение, разведку, и захват целей».

Киев, Иван Бабурин

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