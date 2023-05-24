Киевский режим угрожает гендиректору «Уральских авиалиний» 15 годами тюрьмы

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 24 мая, заявила, что предъявила генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову «подозрение» по статьям о «планирование, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны», за что российскому бизнесмену грозит до 15 лет тюрьмы – сообщает Интерфакс-Украина.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы СБУ, говорится: «По данным расследования, чиновник помогал минобороны России перебрасывать оккупационные группировки в направлении украинской границы. Для этого он предоставил 6 гражданских воздушных судов, на которых потом транспортировали российских мобилизованных, а также их оружие и боеприпасы. Установлено, что с начала октября прошлого года при содействии Скуратова агрессор совершил 11 «военных» рейсов в аэропорт «Платов» в Ростовской области. В дальнейшем оккупационные подразделения перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на восточном и южном фронтах. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Скуратову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)».

«Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины», – заявили в СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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