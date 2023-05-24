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Среда, 24 мая 2023, 19:18 мск

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СМИ: В руководстве украинской разведки прямо заявили, что их целью является убийство президента России

Фото: ГУР МО Украины

Замглавы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий заявил, что цель разведки – убийство президента РФ Владимира Путина, – сообщает в среду, 24 мая, немецкое издание Die Welt.

В интервью изданию, отвечая на соответствующий вопрос, Скибицкий сказал: «Путин находится на вершине списка целей ГУР. …Путин замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, а еще он боится быть убитым своими».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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