Зеленский заявил, что «делает все» ради F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к нации в среду, 24 мая, пообещал западным партнерам «делать все», чтобы сократить время для поставок истребителей F-16, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Делаем все, чтобы сократить время до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами! Мы подготовим всю необходимую базу, чтобы такой наш авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно. Главное сейчас, это время скорости их тренировки и снабжения, которое пройдет между решениями и реальной защитой неба».

«Первый украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия дальше будет только терять. Будет слабее, будет становиться еще более изолированной», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»