Львовская неонацистка в прямом эфире заявила, что «желает видеть русских только мертвыми, в могилах»

Глава украинской националистической организации «Объединение добровольцев»*, созданной членами «Правого сектора»*, Елена Живко в телешоу во Львове в среду, 24 мая, заявила, что призвала добиваться полного уничтожения России и убийства всех русских, – сообщает львовский телеканал «НТА».

Выступая в прямом эфире телеканала, Живко заявила: «Если Россия не развалится, это увеличит шансы, что наши дети снова увидят войну. Сейчас каждый украинец должен делать все возможное для того, чтобы мы победили. Мы видим, что помощь идет к нам дозировано, чтобы Украина истощала Россию финансово, экономически, чтобы мы выбивали их человеческий ресурс. Потому что, если дать нам слишком много оружия, мы быстро победим».

«Я очень надеюсь, что это русское зло просто сгинет. Сегодня русский, еще и в одежде, напоминающей форму, вызывает во мне только омерзение. И я надеюсь, что это омерзение к русским у меня останется до конца жизни. И никогда ничего не заставит меня слушать русскую музыку или говорить, что где-то существуют хорошие русские. Пусть они будут мертвыми, в могиле! Всё, больше о них слышать не хочу!», – сказала в заключении своего выступления украинская неонацистка.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Львов, Иван Бабурин

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