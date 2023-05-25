Киевский режим назвал свою армию «армией НАТО»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, 25 мая, заявил, что Украинская армия фактически является армией НАТО, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента киевского режима.

Кроме всего прочего, Стефанчук сказал: «Украинская армия – это де-факто армия НАТО, ведь украинские защитники и защитницы воюют по стандартам альянса, оружию альянса и выполняют основную миссию – защищают страны Организации Североатлантического договора от нападения Российской Федерации. На предстоящем Саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится услышать сложившееся совместное видение альянсом модальностей вступления Украины».

«Для Украины вопросом №1 остается продолжение и ускорение военной помощи от Польши и через Польшу. Согласие Польши тренировать украинских пилотов – это первый шаг, за которым должен быть следующий», – подчеркнул также на встрече с Дудой спикер украинского парламента.

Варшава, Иван Бабурин

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